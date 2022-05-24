Орлов рассказал о будущем Семака в «Зените»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением касательно будущего главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака. Стороны ведут переговоры о долгосрочном трудовом соглашении.
В эфире «Радио Зенит» журналист заявил, что руководство «сине-бело-голубых» приготовило для специалиста новое трехлетнее соглашение.
«Почитатели таланта Семака, будьте спокойны. Все будет хорошо», - подчеркнул Орлов.
Контракт Семака с клубом рассчитан до лета 2023 года. Под его руководством «Зенит» выиграл четыре чемпионства подряд.