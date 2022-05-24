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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Зенита»: Семак вместе с питерским клубом может выиграть ещё 10 титулов

24 Мая 2022 • 08:10 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался по поводу работы тренера команды из Санкт-Петербурга Сергея Семака.

Радченко сказал «Чемпионату», что питерский клуб должен подписать с Семаком и его тренерским штабом новое соглашение, ведь всё пока складывается идеально. Экс-игрок отметил, что у Семака в «Зените» есть все возможности для того, чтобы выиграть десять чемпионских титулов кряду.

Напомним, что в этом сезоне «Зенит» выиграл очередное чемпионство. Стоит отметить, что питерская команда под руководством Сергея Семака выиграла четвёртый титул РПЛ кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Дмитрий Радченко
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