Терюшков: «Химки» изначально поддерживали расширение

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу возможного расширения российского элитного дивизиона.

Терюшков сказал «Чемпионату», что в подмосковной команде не отправляли никакие письма против расширения лиги. Функционер отметил, что «Химки» изначально поддерживали расширение РПЛ. Терюшков считает, что команды должны радовать зрителей своей игрой, а не определять политику лиги.

Напомним, что со следующего сезона РПЛ могут расширить с 16 до 18 команд. «Химки» в этом сезоне заняли 13-ю строчку. В стыковых матчах команда Сергея Юрана сыграет со «СКА-Хабаровском».