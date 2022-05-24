Агент Языджи: Юсуф хочет выиграть чемпионство с ЦСКА

Агент турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи заявил, что игрок хочет остаться в московском клубе и выиграть с ним чемпионский титул.

Агент Адем Чебеджи сказал «Чемпионату», что он очень надеется на то, что переговоры по новому контракту будут завершены в ближайшее время. Чебеджи отметил, что история Языджи в «армейском» клубе ещё не закончена, так как полузащитник хочет выиграть вместе с ЦСКА чемпионство.

Напомним, что в этом сезоне Языджи выступал за ЦСКА на правах арендного соглашения. Права на игрока принадлежат «Лиллю». В этом сезоне турок провёл в РПЛ десять поединков и отметился восемью забитыми мячами.