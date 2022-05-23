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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Большинство участников лиги выступили против расширения РПЛ

23 Мая 2022 • 21:38 Комментировать

Девять российских клубов выступили против возможного расширения лиги.

По информации «РБ Спорт», девять клубов – «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород» направили письма в Российский футбольный союз, выразив нежелание в расширении РПЛ. Такое мнение у клубов сложилось из-за тяжелой финансовой ситуации.

Ранее была информация о том, что РПЛ провело собрание представителей всех команд чемпионата России, где минимум десять команд проголосовало за расширение лиги до 18 команд.

Окончательное решение по поводу данного вопроса будет принято 24 мая.

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РПЛ
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