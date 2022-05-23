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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тульский «Арсенал» опроверг новость о проблемах с лицензированием

23 Мая 2022 • 19:53 Комментировать

В тульском «Арсенале» отреагировали на информацию о том, что клуб не получил лицензию для участия в РПЛ и ФНЛ-1.

Источник в «Арсенале» рассказал «Чемпионату», что лицензирование состоит из шести этапов. Тульский клуб прошел пять пунктов, осталось решить вопрос с бюджетом команды, время есть до 30 мая. В клубе заявили, что все будет выполнено в установленные сроки.

«Арсенал» занял последнее место в минувшем розыгрыше чемпионата России и вылетел в Футбольную национальную лигу, набрав 23 очка за 30 игр. Помимо этого, высший российский дивизион покинул казанский «Рубин». Вместо них в РПЛ выступят «Торпедо» и «Факел».

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