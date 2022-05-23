«Зенит» нашёл нового вратаря

Петербургский «Зенит» подыскивает нового голкипера на следующий сезон. Согласно сведениям «Спорт-экспресса», «сине-бело-голубые» определились с приоритетной целью. Питерцы предпримут попытку оформить трансфер вратаря «Сочи» Романа Адамова.

Срок действующего трудового договора голкипера с южанами истекает летом 2024 года, его рыночная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.

В завершившемся розыгрыше российской Премьер-лиги Адамов поучаствовал в 11 поединках, в которых пропустил шесть мячей.

По итогам сезона «Зенит» стал чемпионом России, а «Сочи» занял второе место.