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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, когда «Зенит» решит судьбу Семака

23 Мая 2022 • 18:53 Комментировать

Между руководством петербургского «Зенита» и главным тренером Сергеем Семаком запланированы переговоры по поводу пролонгации сотрудничества. Об этом сообщается на страницах «Спорт-экспресса».

Источник отмечает, что команда начнет подготовку к старту нового сезона 13-14 июня. До этого времени должен точно решиться вопрос о будущем тренера. Семак рассчитывает получить соглашение минимум на два года.

Действующий трудовой договор тренера с «сине-бело-голубыми» был автоматически продлен до завершения сезона-2022/2023.

Напомним, что под руководством Семака «Зенит» четыре раза подряд становился чемпионом РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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