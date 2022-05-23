Стало известно, когда «Зенит» решит судьбу Семака

Между руководством петербургского «Зенита» и главным тренером Сергеем Семаком запланированы переговоры по поводу пролонгации сотрудничества. Об этом сообщается на страницах «Спорт-экспресса».

Источник отмечает, что команда начнет подготовку к старту нового сезона 13-14 июня. До этого времени должен точно решиться вопрос о будущем тренера. Семак рассчитывает получить соглашение минимум на два года.

Действующий трудовой договор тренера с «сине-бело-голубыми» был автоматически продлен до завершения сезона-2022/2023.

Напомним, что под руководством Семака «Зенит» четыре раза подряд становился чемпионом РПЛ.