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Мостовой о закрытии «Спартак-2»: «Это печально» эксклюзив

23 Мая 2022 • 15:00 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал закрытие команды «Спартак-2».

«Это печально. Еще больше печали добавляет тот факт, что это связано с молодежью. Молодежь должна создавать основу любого клуба. Но происходит все это по известным причинам. Наверное, это первый звонок, другие команды теперь тоже будут задумываться об этом. Все это грустно, но мы живем в сегодняшнем мире, когда все закрывается и убирается. Жалко, что мы довели до такого или нас довели до такого. Но происходит вот так.

Настораживает то, что «Спартак» прекращает работу дубля из-за финансовых проблем, но при этом главная команда оставляет в составе всех легионеров. Я говорил об этом еще и пять, и семь лет назад. Вы покупаете иностранцев, у вас все здорово, деньги льются рекой. Но нужно думать, что когда-то такое может закончиться. Это относится не только к «Спартаку», это относится ко всем. Когда хвастаются: «Мы сделали это» - конечно сделали, когда денег столько, вы попробуйте без денег сделать. Сейчас нас это клюнуло. Жалко, что это касается молодежи. Понятно, что команды другие есть, сейчас всех подберут. «Спартаку» особо много никогда не доставалось своих воспитанников. «Краснодар» всегда кричал, что будут играть своими воспитанниками, но их особо не видно было, а вот сейчас играют своими, когда все разъехались. Когда все уедут, будешь играть своими. Не поставишь же людей, живущих в Краснодаре, которые не умеют играть в футбол», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Спартак-2
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