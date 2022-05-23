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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов о том, что Слуцкий останется в «Рубине»: «Его кредит доверия, наверное, не исчерпаем»

23 Мая 2022 • 13:44 Комментировать

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Леонид Слуцкий остаётся на посту главного тренера «казанцев».

«Кредит доверия, наверное, неисчерпаем. Поэтому такое решение и принято. Ситуация, конечно, нестандартная. Но «Рубин» ещё не вылетел, возможно, генеральный директор просто уже знает больше, чем мы. Быть может, клуб ещё будет сохранён в Премьер-лиге. Сейчас расширят количество команд и всё. Получается, что старания команд в последних турах были напрасны, но заранее о таком говорить нельзя, потому что были бы товарищеские игры. Я считаю, что нужно отменять стыковые матчи, чтобы команды не несли сейчас лишние расходы на перелёты. Можно расширить лигу до 20 команд и закрыть этот проект. Можно спокойно сейчас вмещать 38 туров в чемпионате. Кубок лиги новый можно не вводить, а просто расширить РПЛ до 38 туров и оставить Кубок России. Как по мне, логичное решение. Да, спортивный принцип в сторону, но логическое объяснение этому можно найти. Возможно, решение о том, чтобы оставить Слуцкого связано с этим. Они просто могут знать больше, чем мы.

Анализ нужно проводить. Почему не сработала вторая волна игроков. Почему в «Краснодаре» и «Ростове» поддержка из местных игроков академии сработала, а в «Рубине» не сработала, это вопрос для внутреннего изучения и исследования. Если команда все-таки вылетит в ФНЛ, то тоже решение оставить Слуцкого логично. Ты свои ошибки и исправляй. Ты вывел команду вниз, теперь выводи её наверх. «Арсенал» и «Рубин» будут фаворитами ФНЛ на следующий год тогда. «Крылья» же вернулись.

Конечно, результат этого сезона - катастрофа для «Рубина». Но такие катастрофы переживал и «Спартак», и ЦСКА, и недавно «Динамо». Совсем недавно «Динамо» было в ФНЛ, а теперь команда уже взяла медали РПЛ. В такие моменты у команды происходит очищение, перезагрузка, перезарядка, перепрошивка. Такое же будет и с «Рубином». Если команда опустится в ФНЛ, то внешне это будет катастрофой, но это катастрофа не вселенского масштаба, а внутриклубная. Примеров возвращения обновлённой команды много. С новыми силами можно вернуться в РПЛ. Но доверие между руководством и тренером в «Рубине» сохраняется, это, можно сказать, плюс. Это большая редкость сегодня в футбольном мире», - сказал Билялетдинов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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