«Рубин» не будет продлевать контракты с двумя защитниками

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал журналистам о том, что из казанской команды этим летом точно уйдут два российских защитника.

Как приводит слова Сайманова ТАСС, из «Рубина» летом на правах свободных агентов уйдут защитники Георгий Зотов и Владислав Игнатьев. Функционер отметил, что руководители казанского клуба приняли решение не предлагать этим футболистам новые контракты.

Напомним, что по итогам этого сезона «Рубин» вылетел в ФНЛ. Георгий Зотов провёл в этом сезоне в РПЛ 26 матчей, в которых получил шесть жёлтых карточек. Игнатьев в 11 встречах отметился одним забитым мячом.