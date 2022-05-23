Колосков: Неправильно сваливать всё на Слуцкого

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу критики в адрес наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

Колосков сказал «Чемпионату», что Слуцкий не один работает в «Рубине», так что не совсем правильно сваливать всё на одного человека. Почётный президент РФС отметил, что некорректно также обвинять в бедах казанской команды уехавших легионеров, так как «Краснодару» и «Ростову» это вообще никак не помешало успешно провести концовку сезона.

Напомним, что по итогам этого сезона казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого занял предпоследнее 15-е место в РПЛ и вылетел в ФНЛ.