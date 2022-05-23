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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин назвал топ-3 игроков РПЛ по итогам сезона

23 Мая 2022 • 13:15 Комментировать

Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин рассказал журналистам о том, какие футболисты в РПЛ впечатлили его больше всего в прошедшем сезоне.

Сёмин сказал Sport24, что для него лучшим в этом сезоне стал бразильский полузащитник «Зенита» Вендел. Вторым в списке экс-тренера «Локомотива» стал колумбийский форвард «Сочи» Матео Касьерра, а тройку лучших замкнул российский голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

Напомним, что Вендел в составе «Зенита» стал чемпионом России. В этом сезоне бразилец провёл в российском чемпионате 25 поединков, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Российская Премьер-Лига Матвей Сафонов Матео Касьерра Маркус Вендел
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