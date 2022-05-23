Ловрен не собирается уходить из «Зенита»

Опытный хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен не планирует покидать команду из Санкт-Петербурга этим летом.

По информации «РБ-Спорт», 32-летний хорватский футболист готов отработать свой контракт с питерским клубом до конца. Напомним, что действующее соглашение Ловрена с «Зенитом» рассчитано до июня следующего года. Концовку этого сезона опытный защитник пропустил из-за повреждения. В 2022 году Деян не провел ни одного официального матча.

Всего в этом сезоне Деян Ловрен провёл в российском чемпионате 14 поединков, в которых получил две жёлтые карточки. За «Зенит» хорват выступает с лета 2020 года.