Три легионера могут летом вернуться в «Краснодар»

Три легионера планируют летом вернуться в расположение краснодарской команды для подготовки к новому сезону.

По информации «РБ-Спорт», три иностранных футболиста «быков», а именно Кристиан Рамирес, Родриго Кайо и Джон Кордоба, могут в ближайшее время вернуться в расположение краснодарского клуба. В данный момент представители «Краснодара» ведут работу по возвращению игроков в Россию.

Напомним, что все легионеры «Краснодара» перед возобновлением сезона решили покинуть команду из-за ситуации на Украине. «Быки» же сумели по итогам чемпионата занять четвёртую строчку в турнирной таблице.