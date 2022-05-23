Сёмин назвал трёх лучших тренеров РПЛ по итогам сезона

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами назвал имена трёх лучших тренеров РПЛ в прошедшем сезоне.

Сёмин сказал Sport24, что на первую строчку он поставил бы наставника «Зенита» Сергея Семака, благодаря которому питерский клуб в четвёртый раз кряду выиграл чемпионский титул. Следом у Сёмина в списке идут тренер «Сочи» Владимир Федотов и наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

Напомним, что сочинская команда под руководством Федотова заняла вторую строчку в турнирной таблице, а «Крылья Советов» под шефством Осинькина финишировали на восьмой позиции.