Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин назвал трёх лучших тренеров РПЛ по итогам сезона

23 Мая 2022 • 12:49 Комментировать

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами назвал имена трёх лучших тренеров РПЛ в прошедшем сезоне.

Сёмин сказал Sport24, что на первую строчку он поставил бы наставника «Зенита» Сергея Семака, благодаря которому питерский клуб в четвёртый раз кряду выиграл чемпионский титул. Следом у Сёмина в списке идут тренер «Сочи» Владимир Федотов и наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

Напомним, что сочинская команда под руководством Федотова заняла вторую строчку в турнирной таблице, а «Крылья Советов» под шефством Осинькина финишировали на восьмой позиции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Сергей Семак Российская Премьер-Лига Игорь Осинькин Владимир Федотов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
13:23 · Россия. ФНЛ
Губерниев: «Может, владельцам «Спартака» продать клуб и оставить лишь канал Заремы?»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Неправильно сваливать всё на Слуцкого
13:15 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал топ-3 игроков РПЛ по итогам сезона
13:06 · Россия. Премьер-лига
Ловрен не собирается уходить из «Зенита»
13:01 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов считает, что «Рубин» оставят в РПЛ
12:55 · Россия. Премьер-лига
Три легионера могут летом вернуться в «Краснодар»
12:49 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал трёх лучших тренеров РПЛ по итогам сезона
12:44 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: Слуцкий остаётся в «Рубине»? Значит казанский клуб вылетит и из ФНЛ
12:36 · Россия. Премьер-лига
Стали известны арбитры на первые стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ
12:06 · Россия. Премьер-лига
Губерниев призвал Федуна продать «Спартак»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Рубина»: «В марте «Краснодар» был близок к тому, чтобы сняться с чемпионата»
12:00 · Россия. ФНЛ
Бушманов: Проблем с выплатами зарплат в «Спартаке-2» нет
11:53 · Россия. ФНЛ
«Рубин» в ФНЛ будет играть на «Ак Барс Арене»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Рубина»: Легионеры обещали, что доиграют сезон, а потом неожиданно уехали
11:38 · Россия. Премьер-лига
Каррера отреагировал на закрытие «Спартака-2»
Все новости
Рекомендуем