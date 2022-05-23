Губерниев: Слуцкий остаётся в «Рубине»? Значит казанский клуб вылетит и из ФНЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался по поводу заявления руководителей «Рубина» о том, что Леонид Слуцкий останется тренером казанской команды.

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что это справедливое решение, которое приведёт «Рубин» в любительский чемпионат Татарстана, так как казанский клуб при Слуцком вылетит сначала из ФНЛ, а потом и из второй лиги. Комментатор отметил, что решение тренера молчать говорит лишь о его слабости.

Напомним, что казанская команда под руководством Леонида Слуцкого заняла 15-е место по итогам этого сезона и напрямую вылетела в ФНЛ.