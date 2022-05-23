Губерниев призвал Федуна продать «Спартак»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу финансовых проблем владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что закрытие «Спартака-2», скорее всего, связано только с нехваткой денег, но эта проблема сейчас касается всех. Комментатор отметил, что Федуну стоит в ближайшее время продать московскую команду, ведь, вероятно, может найтись более удачливый и успешный бизнесмен.

Напомним, что из-за сокращения бюджета руководство «Спартака» вынуждено было закрыть вторую команду, которая в этом сезоне заняла седьмую позицию в ФНЛ.