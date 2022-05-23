Гендиректор «Рубина»: Легионеры обещали, что доиграют сезон, а потом неожиданно уехали

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался по поводу легионеров, которые приняли решение покинуть казанскую команду из-за ситуации на Украине.

Как приводит слова гендиректора «Спорт-Экспресс», представители казанского клуба много общались с иностранными футболистами и просили их доиграть сезон. Сайманов отметил, что легионеры обещали остаться, но затем неожиданно собрались и уехали, хотя у них были гарантии того, что им хорошо заплатят.

Напомним, что футболисты «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого закончили сезон на 15-м месте в таблице и напрямую вылетели в подэлитный дивизион.