Каррера отреагировал на закрытие «Спартака-2»

Сегодня, 23 мая, было объявлено о решении руководства московского «Спартака» закрыть вторую команду в целях уменьшения расходов. Своим мнением по этому поводу в интервью «Чемпионату» поделился экс-наставник «красно-белых» Массимо Каррера.

«Не знаю причин, но вторая команда полезна, если вы затем делаете упор на молодёжь. Иначе - это просто затраты», - передает слова итальянца российское издание.

Напомним, что «Спартак-2» выступал в первенстве ФНЛ. По итогам сезона-2021/2022 дублеры «красно-белых» финишировали на седьмой строчке в турнирной таблице.