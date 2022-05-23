Гендиректор «Рубина»: Вопрос финансирования на следующий сезон ещё не обсуждался

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал журналистам о том, как обстоят дела с финансированием казанской команды на следующий сезон.

Как приводит слова менеджера «Спорт-Экспресс», пока сложно что-то сказать по поводу финансирования на следующий сезон, так как встречи со спонсорами ещё не было. Сайманов отметил, что, вполне возможно, что некоторые изменения в финансировании казанского клуба всё же будут.

Напомним, что казанская команда под руководством Леонида Слуцкого неудачно выступила в этом сезоне, заняла лишь 15-ю строчку и напрямую вылетела из РПЛ.