«Рубин»: «Слуцкий - жертва, он пострадал больше всех»

Гендиректор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о наставнике команды Леониде Слуцком. По мнению руководителя, тренер больше всех пострадал от вылета команды в первенство ФНЛ.

В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Сайманов заявил, что Слуцкий является жертвой в сложившейся ситуации. Кроме того, функционер подчеркнул, что никогда не считал приглашение 51-летнего специалиста ошибкой.

По итогам сезона-2021/2022 казанский коллектив с 29 набранным баллами финишировал на предпоследнем месте в Премьер-лиге и напрямую вылетел из элитного дивизиона.