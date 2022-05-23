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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Рубина» высказался по поводу возможного расширения РПЛ

23 Мая 2022 • 11:26 Комментировать

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного расширения элитного дивизиона.

Как приводит слова Сайманова «Спорт-Экспресс», на предстоящем исполкоме будет обсуждаться возможное расширение РПЛ до 18 команд, но пока трудно предположить, какое решение будет принято по итогу. Гендиректор «Рубина» отметил, что последние два года команды РПЛ предлагали РФС расширить лигу, но предложение так и не было принято.

Напомним, что казанская команда под руководством Леонида Слуцкого по итогам сезона заняла лишь 15-ю строчку в таблице и напрямую вылетела в подэлитный дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Российская Премьер-Лига Рустем Сайманов
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