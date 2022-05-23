Президент «Урала»: В следующем сезоне наши клубы точно не будут играть в еврокубках

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с журналистами высказался по поводу шансов российских клубов принять участие в еврокубках в следующем сезоне.

Как приводит слова Иванова Sport24, даже если наши команды выиграют апелляции в CAS, то до еврокубков нас точно не допустят. Президент «Урала» отметил, что на 100 процентов российские клубы не будут играть в еврокубках в ближайшее время, но нужно радоваться, что нас не исключили из конгресса ФИФА и УЕФА.

Напомним, что руководители УЕФА отстранили российские команды от еврокубков из-за ситуации на Украине.