Семшов: Дзюба может воссоединиться с Черчесовым

Известный в прошлом полузащитник Игорь Семшов, отметившийся выступлениям за петербургский «Зенит», поделился мнением о дальнейшей карьере нападающего Артёма Дзюбы.

В беседе с ТАСС Семшов упомянул о хороших отношениях между форвардом и экс-наставником сборной России Станиславом Черчесовым, ныне работающим в венгерском «Ференцвароше». Эксперт считает, что Станислав Саламович может помочь Дзюбе и пригласит его в свою команду.

Дзюба выступал за «Зенит» на протяжении семи лет. В составе «сине-бело-голубых» он четыре раза становился чемпионом России.