Сёмин - о Дзюбе: «Всё в его руках»

Бывший главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о дальнейших перспективах форварда Артёма Дзюбы. Ранее нападающий сообщил о своем уходе из петербургского «Зенита».

В разговоре с «Чемпионатом» специалист не смог ответить, где продолжит карьеру Артём. При этом Сёмин отметил, что Дзюба самостоятельный человек и хорошо ориентируется в футболе.

«Все в его руках», - подчеркнул Юрий Павлович.

В СМИ ходят слухи об интересе к 33-летнему нападающему за рубежом. Подписать форварда могут турецкий «Фенербахче» и сербская «Црвена Звезда».