Президент «Урала» о Шалимове: Сейчас мы не рассматриваем другого тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу перспектив главного тренера екатеринбургского клуба Игоря Шалимова.

Иванов сказал ТАСС, что продление контракта с Шалимовым зависит только от того, какие результаты команда из Екатеринбурга будет показывать в ближайшее время. Функционер отметил, что на данный момент в «Урале» не рассматривают другого тренера, так что Шалимов продолжает работу с командой.

Напомним, что по итогам сезоне «Урал» занял 12-ю строчку в турнирной таблице. «Шмели» под руководством Шалимова сумели избежать попадания в стыковые матчи.