Экс-тренер «Спартака» предложил Дзюбе новый клуб

Нападающий Артём Дзюба покинул петербургский «Зенит» и летом будет заниматься поиском нового пристанища. О том, где может продолжить карьеру опытный бомбардир, высказался экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо.

В беседе со Sport24 специалист назвал Дзюбу очень качественным игроком и хорошим нападающим. При этом он не стал называть его легендой российского футбола. По мнению Рианчо, Артёму не стоит покидать родину, испанец посоветовал нападающему вернуться в московский «Спартак».

«Неважно, что он пробыл семь лет в «Зените». Если договорятся, это возможно», - цитирует Рианчо Sport24.

Напомним, что Дзюба является воспитанником «Спартака».