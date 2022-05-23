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Ари: Для «Спартака» было бы хорошо, если бы Дзюба вернулся

23 Мая 2022 • 10:26 Комментировать

Бывший форвард «Спартака» Ари в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного возвращения форварда Артёма Дзюбы в московский клуб.

Ари сказал ТАСС, что для «Спартака» было бы хорошо, если бы Дзюбы вернулся туда, ведь форвард до этого много лет выступал за «красно-белых» и был любимцем болельщиков. Бразилец отметил, что сейчас контракт Артёма с «Зенитом» закончился, так что не стоит исключать его возможное возвращение в московскую команду.

Напомним, что Артём Дзюба недавно официально покинул «Зенит». В этом сезоне 33-летний нападающий провёл в РПЛ 28 поединков, в которых забил 11 мячей и сделал пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ари Артём Дзюба
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