Экс-президент «Спартака» жёстко высказался по поводу Ларссона

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко довольно жёстко высказался по поводу шведского нападающего «красно-белых» Джордана Ларссона.

Червиченко сказал «Спорту день за днём», что сейчас самым неприятным персонажем для него является Ларссон, который толком не играл в этом сезоне, валял дурака, а теперь ещё и не собирается возвращаться в «Спартак». Функционер отметил, что это очень мразотный поступок со стороны шведского футболиста.

Напомним, что Джордан Ларссон готов разорвать соглашение с «красно-белыми», так как он не хочет возвращаться в Россию из-за ситуации на Украине.