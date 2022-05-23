Нигматуллин рассказал, где может продолжить карьеру Дзюба

Известный в прошлом российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился мнением об уходе форварда Артёма Дзюбы из петербургского «Зенита». Бывший голкипер предположил, где может продолжить карьеру опытный голеадор.

«Он идёт на понижение, в «Зените» был хороший контракт. Тяжело сказать, куда он перейдёт. Возможно, в какой-то экзотический чемпионат», - передает слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Дзюба сообщил о расставании с «Зенитом» в воскресенье, 22 мая. В петербургском клубе подтвердили эту информацию.

За «сине-бело-голубых» нападающий выступал с 2015 года. Он четыре раза становился чемпионом России.