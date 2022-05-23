Гендиректор «Зенита»: «Дзюба навсегда вписал своё имя в историю клуба»

В воскресенье, 22 мая, было объявлено об уходе нападающего Артёма Дзюбы из петербургского «Зенита». Об этом высказался генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

В своем обращении руководитель заявил, что 33-летний форвард навсегда вписал свое имя в историю «Зенита». По словам Медведева, которые передает клубная пресс-служба, Дзюба внес большой вклад в победы команды.

Гендиректор от всей души поблагодарил футболиста за время, проведенное в «Зените», и пожелал ему новых свершений.

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 года. Вместе с питерцами он четырежды становился чемпионом РПЛ.