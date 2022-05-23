Канчельскис: Слуцкий в «Рубине» не смог работать со средними футболистами

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился с журналистами своим мнением по поводу работы Леонида Слуцкого в казанском «Рубине» в этом сезоне.

Канчельскис сказал «Спорту день за днём», что в казанской команде Слуцкий просто пропал и растворился. Экс-игрок отметил, что до этого тренер работал с очень качественными исполнителями, но время показало, что он не может добиваться положительного результата со средними футболистами.

Напомним, что казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого неожиданно вылетел из РПЛ в этом сезоне. «Рубин» по итогу занял лишь 15-ю строчку в таблице.