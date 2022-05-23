Титов - о тренерстве: «Работать в болоте, без задач - неинтересно»

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов поведал о том, почему долгое время находится в статусе безработного. Последним местом работы тренера был красноярский «Енисей», из которого он ушел три года назад.

«Большинство команд единственной целью ставит выживание. А клубов, которые ставят интересные задачи - очень мало. Работать в болоте, без задач - неинтересно», - рассказал специалист в разговоре с журналистом Sport24.

Напомним, что Титов большую часть своей игровой карьеры выступал за «Спартак». С 2015 года он является футбольным тренером.