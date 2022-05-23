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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «Вылет «Рубина» – трагедия для Татарстана и Слуцкого, а футболистов раскупят клубы РПЛ» эксклюзив

23 Мая 2022 • 09:38 Комментировать

Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал вылет «Рубина» из Премьер-лиги в ФНЛ.

- Я думаю, в субботу был один из самых увлекательных футбольных вечеров за последние несколько лет. Такую развязку, которая случилась в матче «Рубин» – «Уфа», наверное, не смог бы придумать ни один драматический режиссёр. Для кого-то это радость, а для кого-то – слёзы. Это трагедия для Казани и для Татарстана. Команда, игравшая в Премьер-лиге на протяжении 19 лет подряд и дважды становившаяся чемпионом, выступавшая в Лиге чемпионов и обыгрывавшая «Барселону», окажется в ФНЛ, хотя имела явно не самый худший состав. Но ещё не факт, что окажется, – в кулуарах же ходят разговоры, что может быть введён мораторий на вылет.

На данный момент по букве регламента «Рубин» вылетел, и ещё это трагедия для Слуцкого, ну а большую часть футболистов, скорее всего, раскупят другие клубы, которые будут играть в РПЛ. Основная причина вылета, я думаю, в том, что команда не смогла собраться после отъезда легионеров. Она попала в психологическую яму, и ребята уже никак не смогли из неё выбраться. А «Уфа» в последних играх набирала очки, побеждала и заслужила право сыграть в переходных матчах. Интересно будет посмотреть в стыках на «Уфу» с «Оренбургом». В ФНЛ тоже получилась драматическая развязка, и «Оренбург» оказался в переходных матчах, несмотря на то, что на протяжении почти всего сезона шёл на первом месте. Тем и интересен футбол – своей непредсказуемостью.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Чемпионат России Шамиль Лахиялов РПЛ
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