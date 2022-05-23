Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал вылет казанского «Рубина» из РПЛ.

- Было очень интересно смотреть на борьбу за выживание. Мне нравится в «Уфе» то, что она в каждом матче ведёт борьбу до конца. Если бы «Рубин» забил пенальти на последней секунде, то это не отменяло бы того, что он провёл плохой сезон, но он отправился бы в стыковые матчи и мог бы остаться в Премьер-лиге. Такой клуб, как «Рубин», не должен попадать в такую ситуацию в последнем туре. Суперсезона от него не ожидали, но в августе все считали «Рубин» претендентом на места в еврокубках, он достойно сыграл первые матчи в чемпионате, помню разгромный счёт в Туле. А потом случился вылет из Лиги конференций, и в РПЛ «Рубин» шаг за шагом играл всё хуже и хуже. В связи с этим можно сказать, что такая развязка сезона стал заслуженной. Но может, ещё скажут, что «Рубин» и «Арсенал» не вылетают, что все остаются. Никто не знает, что будет в российском футболе.