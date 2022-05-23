Ветеран ЦСКА рассказал, чем навредили легионеры российскому футболу

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об иностранных игроках в российском футболе. По его мнению, с приездом легионеров в РПЛ увеличилось количество фолов и грубости.

«Иностранцы привели в наш футбол гадость - нарушение правил. Раньше не было такого, чтобы специально фолили. Теперь уже такого нет, поскольку люди испорчены до мозга костей», - передает слова эксперта RT.

В минувший уик-энд подошли к завершению поединки 30-го тура российской Премьер-лиги. По итогам сезона чемпионом страны стал петербургский «Зенит», серебряные медали выиграл «Сочи», а бронзу забрало московское «Динамо».