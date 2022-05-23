Кечинов назвал самый оптимальный клуб для Дзюбы

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы, покинувшего петербургский «Зенит» в связи с истечением срока трудового договора. Эксперт рассказал, где может продолжить карьеру 33-летний бомбардир.

В разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» Кечинов посоветовал форварду остаться в России, ведь тут ему могут предложить хорошие деньги. По мнению Валерия, самым оптимальным вариантом для Артёма является «Сочи».

«Такой вариант и для футболиста, и для «Сочи» будет приемлемым», - сказал Кечинов.

Напомним, что Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом РПЛ.