Агент заявил, что Дзюба может продолжить карьеру за пределами Европы

Паулу Барбоза, агент, представляющий интересы форварда Артёма Дзюбы, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры футболиста.

«Есть Турция, но зарплату в 3-4 миллиона клубам платить нереально. Есть и другие чемпионаты, например, Бразилии, там много денег у ведущих клубов. И Мексика. Хотя мой прогноз, что он останется в России», — заявил агент в интервью «Матч ТВ».

По информации Барбозы, продолжение карьеры Дзюбы в Европе и США маловероятно из-за санкций. Но, так как 33-летний форвард обладает необходимыми для нападающего качествами, он может пригодиться любому клубу.

Напомним, 22 мая, 33-летний Дзюба в образе Дедпула на фоне «Газпром Арены» объявил об уходе из команды из Санкт-Петербурга. Будущее футболиста неизвестно.

В составе «Зенита» он четыре раза выигрывал чемпионат России, в текущем сезоне он сыграл за команду 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.