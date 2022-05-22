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Ветеран «Спартака» рассказал, куда дорога Дзюбе после «Зенита»

22 Мая 2022 • 19:33 Комментировать (2)

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на новость об уходе форварда Артёма Дзюбы из петербургского «Зенита».

В разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» ветеран заявил, что нападающий вовремя ушел и теперь может искать себе продолжение карьеры за границей. По мнению Кавазашвили, Дзюбе нужно переезжать в Китай, где он может заработать хорошие деньги на закате карьеры.

Эксперт подчеркнул, что Артёму стоит задуматься о переезде в Поднебесную, поскольку ни один европейский клуб не возьмет его из-за санкций к российскому футболу.

За «Зенит» Дзюба выступал с 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
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