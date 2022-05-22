Ветеран «Спартака» рассказал, куда дорога Дзюбе после «Зенита»

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на новость об уходе форварда Артёма Дзюбы из петербургского «Зенита».

В разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» ветеран заявил, что нападающий вовремя ушел и теперь может искать себе продолжение карьеры за границей. По мнению Кавазашвили, Дзюбе нужно переезжать в Китай, где он может заработать хорошие деньги на закате карьеры.

Эксперт подчеркнул, что Артёму стоит задуматься о переезде в Поднебесную, поскольку ни один европейский клуб не возьмет его из-за санкций к российскому футболу.

За «Зенит» Дзюба выступал с 2015 года.