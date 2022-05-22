Российский футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о бывшем игроке «Зенита» Андрее Аршавине.

«Я считаю, что грамотно было бы назначить Аршавина спортивным директором. Он говорит, как оно есть, он даёт действительную оценку на сегодняшний день в российском футболе и в отличие от многих «экспертов» он трезво оценивает ситуацию. А остальные поют друг другу дифирамбы»

40-летний Аршавин после завершения карьеры вернулся в «Зенит», где получил должность советника генерального директора команды по молодёжи. В это время он учился на тренера и получил лицензии категории D и C. С января 2022 года он является заместителем генерального директора по спортивному развитию.