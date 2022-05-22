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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хохлов назвал лучшего тренера РПЛ в прошедшем сезоне

22 Мая 2022 • 19:00 Комментировать (1)

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов назвал лучших тренеров РПЛ в завершившемся сезоне.

- Я выделю двоих: Семак и Федотов. Семак уже на протяжении четырёх лет подтверждает свою квалификацию. Федотов с не самым сильным и возрастным составом на протяжении нескольких сезонов добивается хороших результатов», - цитирует Хохлова «Чемпионат».

Бывший футболист заметил, что в этом сезоне Федотову и вовсе удалось выстрелить. По мнению эксперта, игра у «Сочи» стала узнаваемой и стал виден почерк. Хохлов добавил: «Семак и Федотов – два тренера, которые стоят особняком в нашем футболе».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак привёл команду к четвёртому подряд чемпионству в РПЛ. А главный тренер «Сочи» Владимир Федотов впервые позволил южанам взобраться на второе место в турнирной таблице РПЛ.  


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Сергей Семак Дмитрий Хохлов Семён Федотов Сочи РПЛ
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