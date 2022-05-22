Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев: «Не надо увеличивать количество команд и создавать тем самым болото»

22 Мая 2022 • 18:36 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев объяснил, почему выступает против увеличения команд в РПЛ.

«Я хочу сказать, что этот сезон был очень интересным: была ожесточенная борьба в чемпионате, в последнем туре за вылет. Из этого хочется сделать вывод, что не надо увеличивать количество команд и создавать тем самым болото», — цитирует Кобелева «Чемпионат».

Напомним, чемпионом России по итогам сезона-2021/22 стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Второе место занял «Сочи», тройку лучших замкнуло «Динамо».

24 мая состоится заседание исполнительного комитета РФС, на котором, вероятнее всего, будет рассмотрено возможное увеличение команд в РПЛ.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Андрей Кобелев Сочи РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Мая
18:36 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Не надо увеличивать количество команд и создавать тем самым болото»
18:02 · Россия. Премьер-лига
Гбамен попрощался с ЦСКА
17:02 · Россия. Премьер-лига
Ахметов: «Результаты сезона нас не устраивают»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Агаларов — лучший игрок сезона»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Набабкин: «Как я теперь без Дзагоева?»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Гончаренко: «Без Газинского и Мартыновича невозможно представить «Краснодар»
15:56 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА примет решение по Кучаеву в начале лета
15:32 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Рубина» Самошников может продолжить карьеру в ЦСКА
15:24 · Россия. Премьер-лига
Дзюба может продолжить карьеру в Америке
15:13 · Россия. Премьер-лига
Газинский высказался о своём будущем
15:01 · Россия. Премьер-лига
Нобель Арустамян: «Березуцкий — не главная проблема ЦСКА»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев вернётся в «Рубин»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Зенита»: Поставил бы Дзюбу на одну ступень с Кержаковым
13:46 · Россия. Премьер-лига
Селюк отметил работу селекционеров в «Ростове» эксклюзив
13:28 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Раз Дзюба не подходит «Зениту», то и в других топ-клубах не заиграет 1
Все новости
Рекомендуем