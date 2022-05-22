Кобелев: «Не надо увеличивать количество команд и создавать тем самым болото»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев объяснил, почему выступает против увеличения команд в РПЛ.

«Я хочу сказать, что этот сезон был очень интересным: была ожесточенная борьба в чемпионате, в последнем туре за вылет. Из этого хочется сделать вывод, что не надо увеличивать количество команд и создавать тем самым болото», — цитирует Кобелева «Чемпионат».

Напомним, чемпионом России по итогам сезона-2021/22 стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Второе место занял «Сочи», тройку лучших замкнуло «Динамо».

24 мая состоится заседание исполнительного комитета РФС, на котором, вероятнее всего, будет рассмотрено возможное увеличение команд в РПЛ.