Экс-главный тренер «Кубани», «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил, благодаря чему «Сочи» занял второе место в чемпионате России.

- «Сочи» – однозначно тренерская команда. Можно назвать только двух игроков, от которых она зависит, – это Нобоа и Кассьерра. Клуб приобретает футболистов, которые никому больше оказались не нужны, которых отдавали в аренду, которые болтались где-то после травм, которые брали на просмотр, которые играли в ФНЛ. И они органично вписывались в структуру игры, приносили пользу команде. Выпадение даже трёх-четырёх игроков не является для «Сочи» большой проблемой, если в их числе нет Нобоа, отсутствие которого воспринимается с опаской.

Безусловно, в этом большая заслуга Владимира Федотова, но не только его одного, а всего тренерского штаба. Олег Фоменко – очень квалифицированный специалист, уже набравшийся большого опыта. Он как серый кардинал – может в нужное время высказать своё мнение, которое станет решающим. То, как скамейка «Сочи» реагирует на удачи или неудачи команды по ходу матчей, дорогого стоит.

- За счёт чего «Сочи» одерживает такие крупные выездные победы, как 5:1 над «Динамо» и 6:0 над «Рубином»?

- Согласен, что это новое явление в нашем футболе. Трудно обозначить стиль игры «Сочи», скажем так, по международным стандартам. Это не чисто выстраивание обороны с контратаками, как у «Атлетико», не тики-така, как у клубов Гвардиолы, и не мощное продавливание, как у «Баварии». Здесь определённое сочетание разных качеств, и я бы назвал это стилем Федотова – когда есть и высокий прессинг, и низкий блок, когда команда и плотно обороняется, и немалыми силами вылетает в атаку. Есть определённая фланговая игра, когда идут навесы, и люди замыкают дальнюю, куда соперники не добегают, находясь совершенно в одиночестве. Это значит, что хорошо работают аналитики тренерского штаба «Сочи». Очень тяжело разобрать стиль Федотова и противостоять ему, потому что он многогранный и разнообразный.