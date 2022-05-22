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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба может продолжить карьеру в Америке

22 Мая 2022 • 15:24 Комментировать
Клёб де Фут Монреаль
...
Реал Солт-Лейк
Через 7 ч. 7 мин.

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба имеет предложение от клуба МЛС.

Несмотря на текущую политическую обстановку, журналист считает такой переход вполне вероятным событием.

 «А почему нет? В НХЛ же играют наши хоккеисты. Думаю, на профессиональных спортсменов спрос будет всегда. Чем чёрт не шутит? Агенты говорят и про Турцию. Посмотрим», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

По мнению Орлова, Дзюба уже перерос РПЛ, и ему нужен новый вызов.

33-летний нападающий защищал цвета «Зенита» с 2015 года. В текущем сезоне экс-капитан сборной России провёл в составе питерского клуба 39 матчей, в которых забил 13 гола и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Артём Дзюба
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