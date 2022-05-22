Дзюба может продолжить карьеру в Америке

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба имеет предложение от клуба МЛС.

Несмотря на текущую политическую обстановку, журналист считает такой переход вполне вероятным событием.

«А почему нет? В НХЛ же играют наши хоккеисты. Думаю, на профессиональных спортсменов спрос будет всегда. Чем чёрт не шутит? Агенты говорят и про Турцию. Посмотрим», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

По мнению Орлова, Дзюба уже перерос РПЛ, и ему нужен новый вызов.

33-летний нападающий защищал цвета «Зенита» с 2015 года. В текущем сезоне экс-капитан сборной России провёл в составе питерского клуба 39 матчей, в которых забил 13 гола и отдал 10 результативных передач.