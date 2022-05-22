Экс-тренер «Зенита»: Поставил бы Дзюбу на одну ступень с Кержаковым

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказал журналистам о том, что думает по поводу ухода Артёма Дзюбы из питерского клуба.

Петржела сказал «Чемпионату», что Дзюба провёл очень хорошую карьеру в «Зените», так что 33-летнего футболиста вполне можно поставить на одну ступень с ещё одним легендарным экс-форвардом питерского клуба, а именно с Александром Кержаковым. Тренер считает, что Дзюбе лучше всего будет остаться в РПЛ.

Напомним, что Артём Дзюба этим летом станет свободным агентом. По слухам, в услугах форварда заинтересованы «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».