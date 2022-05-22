Российский агент Дмитрий Селюк в интервью «Евро-Футбол.Ру» похвалил спортивного директора «Ростова» Алексея Рыськина.

«Хочу отдать должное Леше. Он как Кашперовский, может любое г**** продать, как конфетку. Не надо далеко ходить! Как можно Ионова с Черновым за 5 млн продать в «Краснодар»? Чистяков из «Тамбова» перешёл, потом продали его в «Зенит» за хорошую сумму.

Рыськин умеет впихнуть любой неликвид куда хочешь. Я считаю, что он играет огромную роль в ростовской команде. Благодаря ему идёт определённый заработок денег и так далее.

«Ростов» - это специфичная команда и нужно отдать им должное. Клуб развивается, есть молодёжь и играют в атакующий футбол», — сказал Селюк.

«Жёлто-синие» по итогам сезона-2021/22 заняли девятое место, набрав после 30 туров 38 очков.