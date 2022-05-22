Колосков: Раз Дзюба не подходит «Зениту», то и в других топ-клубах не заиграет

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив уже бывшего форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Колосков сказал Sport24, что для него уход Дзюбы из питерского клуба не стал неожиданностью, так как весной форвард практически не выходил на поле с первых минут и плотно прописался на скамейке. Почётный президент РФС отметил, что если Дзюба не подходит «Зениту», то и в других российских топ-клубах он не заиграет.

Напомним, что Артём Дзюба недавно официально объявил о своём уходе из питерской команды. За «Зенит» форвард выступал с 2015 года.