Данни: Грустно, что Дзюба всё же ушел из «Зенита»

Португальский экс-футболист «Зенита» Мигель Данни высказался по поводу ухода форварда Артёма Дзюбы из питерской команды.

Данни сказал «Чемпионату», что ему очень грустного от того, что Дзюба всё же решил покинуть команду из Санкт-Петербурга. Португалец надеялся, что форвард будет до конца карьеры выступать за «Зенит». Экс-игрок добавил, что хочет пожелать Артёму удачи и успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, что Артём Дзюба официально попрощался с питерской командой, в которой он выступал последние семь лет. На данный момент 33-летний футболист находится без клуба в статусе свободного агента.