Билялетдинов не верит, что Дзюба продолжит карьеру за рубежом

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов не верит в то, что форвард Артём Дзюба продолжит карьеру за рубежом.

Билялетдинов сказал RT, что Дзюба вряд ли продолжит карьеру в каком-нибудь зарубежном клубе, так как «Црвена Звезда» не потянет его запросы, а ждать предложений от клубов из топ-5 лиг сложно, так как нужно брать в расчёт политическую обстановку в мире. Экс-игрок отметил, что Дзюба, скорее всего, продолжит выступать в российском чемпионате.

Напомним, что Артём Дзюба официально покинул питерскую команду. Пресса сватает форварда в сербскую «Црвену Звезду» и турецкий «Фенербахче».